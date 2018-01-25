В «военкомате ЛНР» обещают выплатить денежное довольствие резервистам после сборов. Новости

В «Луганской народной республике» проходят учебные сборы резервистов. Об этом 24 января сообщил «военный комиссар ЛНР» Игорь Маршуба, передают местные интернет-ресурсы.

«Официально заявляю, что в целях подготовки по военным специальностям граждан, пребывающих в запасе, в январе-феврале 2018 года в подразделениях народной милиции в несколько этапов проводятся плановые учебные сборы», – сказал Игорь Маршуба.

«Обращаю внимание граждан, пребывающих в запасе, на своевременное прибытие в отделы военного комиссариата в указанные сроки, прохождение медицинской комиссии и убытие на учебные сборы», – подчеркнул он.

По словам «военкома ЛНР», после завершения сборов «гражданам будет выплачена заработная плата по месту работы и денежное довольствие как военнослужащим в подразделениях народной милиции за весь период прохождения сборов».

Ранее местные жители в соцсетях сообщали, что в «ЛНР» мужчин возрастом до 50 лет призывают на двухнедельные военные учения для переподготовки.

Напомним, в «ДНР» проводятся масштабные учения, шахтерам пришли повестки с приглашением пройти медосмотр, после чего их ждут в «военкомате» с вещами.

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