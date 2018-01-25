Автобус в России съехал с моста в реку: Погибла жительница неподконтрольной Луганщины (Фото). Новости

В ДТП на трассе в Ростовской области (РФ) погибла жительница Краснодона (неподконтрольная часть Луганщины). Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

24 января в 09:25 на линию «101» ГУ МЧС России по Ростовской области от дежурного дорожной инспекции Тарасовского района поступило сообщение о том, что в районе Ерофеевки произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер», следовавшего по маршруту «Харьков-Луганск», не справился с управлением и допустил съезд с моста в реку Большой Калитвинец.

По предварительной информации, в автомобиле находилось 7 человек – 2 женщины, 5 мужчин. 1 женщина скончалась. Также в результате ДТП травмы получили 5 человек, все пассажиры направлены в центральную районную больницу Тарасовского района, где проходят лечение. Водитель от госпитализации отказался.

По факту аварии ведется следствие.

Отметим, что, судя из указанного маршрута, автобус следовал из украинского Харькова во временно неподконтрольный Луганск. Соответственно, заезд на неподконтрольную часть Луганщины осуществлялся незаконным способом: через Россию и неподконтрольную Украине часть государственной границы.

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