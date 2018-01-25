Обеспечение жильем переселенцев на 90% зависит от желания местных властей, – Тука. Новости

Обеспечение жильем переселенцев на 90% зависит от желания местных властей, потому что у местных громад для этого есть и юридические основания, и средства на закупку недвижимости, в частности, на вторичном рынке. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 24 января в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

«Не существует свободного фонда, свободного жилья не существует. Оно должно быть и есть юридические основания для местной власти создавать такие фонды. Возвращаясь к позитивному опыту Мариуполя, в городе есть две новостройки, которые мы вместе с местными властями планировали приобрести в коммунальную собственность и передать для проживания вынужденным переселенцам, но оказалось, что застройщики не успевают оформить ввод в эксплуатацию этих помещений до конца года. Тогда местная власть приняла решение закупать жилье на вторичном рынке», – говорит он.

По его словам, закупка жилья на вторичном рынке, в отличие от программы «Доступное жилье», более эффективный механизм по обеспечению жильем переселенцев. «Когда мы говорим о программе господдержки молодежного строительства "50 на 50", идеология ее создания направлена не только на решение жилищных проблем людей, но и на развитие строительной инфраструктуры страны. Поэтому она предусматривает приобретение жилья только в новостройках. Для таких городов, как Киев, Харьков, Днепр – это не проблема, но тут вопрос стоимости такого жилья. Но если взять Покровск, или, например, соседний Васильков – там вы вряд ли найдете новостройки», – продолжает Тука.

Замминистра МинВот добавил, что инициативу Мариуполя по закупке вторичного жилья планируют обсудить на региональной конференции с представителями местных властей громад восточной Украины. «На уровне руководителей городов, сел и громад, которые имеют достаточно средств сейчас для имплементации таких решений. Тут дело на 90% в желании. Если глава Попаснянского района сам ко мне приехал с такой инициативой, у него есть желание, есть деньги и он готов это делать, я не могу понять, чем он должен быть лучше других наших руководителей, занимающих аналогичные посты в разных регионах страны», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в Попасной (Луганская обл.) запускают третий пилотный проект по трудоустройству и обеспечению жильем переселенцев, а в Мариуполе и Покровске для внутренне перемещенных лиц закупили 51 квартиру.

Читайте также: