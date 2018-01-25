Компенсация ущерба от войны на Донбассе реальна только через ЕСПЧ, – правозащитники. Новости

Украина сняла с себя ответственность за нанесенный ущерб боевыми действиями на Донбассе в принятом законе №7163 и переложила ее на Россию, но доказать что-либо по подобным искам можно будет только в Европейском суде по правам человека, где сейчас рассматриваются жалобы украинских граждан по этим вопросам, как против Украины, так и против РФ. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказала представитель Украинской Хельсинкской группы по правам человека Алина Павлюк.

«Вопросы взыскания материального ущерба с РФ тоже не могут рассматриваться только на национальном уровне. Если мы идем в наш национальный суд и говорим о том, что Российская Федерация ответственна за разрушение моего жилого дома и я хочу получить с нее материальную компенсацию, эти вопросы вообще не должны рассматриваться национальным судом – это международная юрисдикция», – говорит она.

Правозащитница подчеркивает, что принятым законом №7163 Украина лишила своих граждан возможности требовать от нее, как от государства, компенсации за разрушенное жилье, другие виды материального, морального или физического ущерба. «С момента принятия закона №7163 Украина полностью сняла с себя ответственность. Там прямо прописано, что за все разрушения ответственна исключительно Российская Федерация, поэтому подобный механизм, который был по разрушенному имуществу, когда иски против Украины подавались в национальные суды, что позволяло законодательство по борьбе с терроризмом, то сейчас если мы не будем говорить о рамках АТО, а будем смотреть на нормы закона №7163, мы о таком механизме уже не можем говорить», – продолжает Павлюк.

По ее словам, единственным реальным путем добиться компенсации ущерба пострадавшие от боевых действий граждане Украины теперь могут только в Европейском суде по правам человека. «Гражданин может обратиться в какой-то международный судебный орган, в частности, в Европейский суд по правам человека, где сейчас значительное число жалоб по Донбассу. По состоянию на прошлый год – 4 тыс. индивидуальных жалоб было в ЕСПЧ только в контексте ситуации на востоке Украины, совершенно разные нарушения, и мы допускаем, что число исков уже значительно больше», – сказала она.

Алина Павлюк добавила, что Европейский суд по правам человека сейчас очень загружен, подавать в него иски напрямую, без судебных решений украинских судов, которые Россия все равно не будет исполнять, можно, но положительной судебной практики по этому вопросу нет. «В идеале должны быть исчерпаны средства национальной защиты, но вопрос в том, есть ли они и существуют ли они. Да, этим законом прописано, что человек освобождается от уплаты судебного сбора при обращении с иском против России в национальные суды Украины. Но судебная практика, которая сейчас есть по этому вопросу довольно сомнительная и не соответствует нормам международного права», – отметила правозащитница.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П. Несмотря на это, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Иван Винник заявил, что закон №7163 будет подписан председателем ВР, передан на подпись президенту Украины и после его подписи вступит в силу ориентировочно на следующей неделе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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