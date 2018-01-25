Чистки в «ЛНР»: Кого сняли после «отставки» Плотницкого. Новости

После объявления в конце ноября прошлого года об отставке «главы Луганской народной республики» Игоря Плотницкого (на фото) кадровые перестановки «в верхах» «ЛНР» не заставили себя ждать. Об этом пишет российское издание «Росбалт».

Был отправлен «в никуда» успевший побыть «министром МВД» всего ничего Владимир Черков. Туда же отправились и день пробывшие на своей должности «заместители» несостоявшегося «министра». Свое кресло вновь занял Игорь Корнет, сразу же распрощавшийся с «предателями», то есть с теми, кто во время противостояния выбрал сторону Плотницкого. Причем один из выбравших сторону Плотницкого – бывший «первый заместитель министра» Виталий Подобрый, который был назначен Плотницким «генпрокурором ЛНР», – сегодня содержится в луганском СИЗО, ему грозит 12 лет лишения свободы.

В «генпрокуратуре ЛНР» продолжаются серьезные чистки, проходит проверка всех, кто был хоть чем-то близок к окружению Плотницкого.

В «правительстве ЛНР» тоже кадровые перестановки:

с должности «министра совета министров» снят Сергей Иванушкин. Его сменил «экс-минюстовец» Евгений Реус. Тем не менее, Иванушкин до сих пор остается «главным спасателем ЛНР», возглавляя «МЧС»;

своей должности лишилась «министр культуры, спорта и молодежи» Оксана Кокоткина, ее кресло занял «депутат» Дмитрий Сидоров. Тем не менее, Кокоткина далеко задвинута не была, став «заместителем» Сидорова;

«министр юстиции» Сергей Козьяков был отстранен. Его место неожиданно для всех занял «экс-генпрокурор ЛНР» Заур Исмаилов, в самом начале противостояния Плотницкого и Корнета «ушедший в науку». Правда, «шашлычник», как в «ЛНР» называют Заура Исмаилова, недолго радовался – буквально через несколько дней после назначения его сняли. По неподтвержденной информации, против него открыли «уголовное дело по фактам сотрудничества с Украиной». Сейчас место вакантно.

Сообщается также, что сменились «руководители министерств промышленности и торговли, сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения, связи и массовых коммуникаций».

К слову, из-за «войны» Корнета и Плотницкого «экс-министр сельского хозяйства» Руслан Сороковенко остался без должности, против него открыли «уголовное дело». В растрате почти 2 млрд руб. обвиняют и «экс-министра связи и массовых коммуникаций» Михаила Сурженко.

Кроме того, «председатель парламента ЛНР» Владимир Дягтяренко «добровольно» сложил полномочия, а его место занял «депутат» Денис Мирошниченко.

Также российское СМИ со ссылкой на собственные источники сообщает, где сейчас находится сам Игорь Плотницкий. «23 ноября 2017 года Игорь Плотницкий, руководитель его администрации Ирина Тейцман, начальник охраны Евгений Селиверстов и глава Государственной телевизионной и радиовещательной компании ЛНР Анастасия Шуркаева были под конвоем доставлены на КПП "Изварино", где переданы ФСБ РФ. Сейчас якобы все они содержатся под стражей на территории России. Основания – сотрудничество со Службой безопасности Украины и попытка "сдачи" Донбасса Киеву. Кроме того, задержанным вменяют растрату государственных средств, превышение власти и должностных полномочий», – говорится в сообщении.

Журналисты рассказывают со ссылкой на «сотрудника донецкого МГБ», что Игорь Плотницкий до последнего был в Луганске, и даже не предпринимал попытки сбежать, так как был уверен, что вот-вот «ЛНР» окажется под контролем Украины. Однако «покровители» его попросту «слили», утверждают журналисты.

Также стало известно, что Луганск покинула супруга Игоря Плотницкого, с которой он не жил вместе уже несколько лет.