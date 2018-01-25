Сводка из зоны АТО за 24 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 3 обстрела украинских позиций, 1 украинский военнослужащий ранен. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник из стрелкового оружия обстреливал силы АТО у населенных пунктов Станица Луганская и Кряковка.

На донецком направлении на Приазовье противник вел огонь из минометов калибрами 120 мм и 82 мм на подступах к Лебединскому.

В «ДНР» сообщают, что «общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории ДНР – 381 единица. Наиболее интенсивным обстрелам подверглись населенные пункты на донецком и мариупольском направлениях».

Также сообщается, что «в результате вечернего обстрела Саханки 4 жилых дома повреждены, еще около 70 абонентов лишились электро- и газоснабжения».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.