США не ведет переговоры с Россией по Донбассу за спиной Украины, – Волкер. Новости

США пытаются стать эффективным посредником в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе между Украиной и Россией. Об этом накануне встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «Радио Свобода».

«Я поддерживаю тесную связь со всеми – с представителями Франции и Германии, которые координируют нормандский процесс, с украинским правительством. Как видите, я уже 6 раз приезжал сюда за последние 6 месяцев. Я веду переговоры и тогда, когда не приезжаю в Киев – с президентом, с министром иностранных дел, с советником по вопросам национальной безопасности», – говорит он.

По его мнению, США и Украина очень активно координируют важные вопросы. «Никто не ведет переговоры за спиной Украины. Я пытаюсь быть посредником, чтобы достичь общих целей. Повторяя то, что госсекретарь США Тиллерсон говорил здесь в июле, что министр обороны США Джеймс Меттис сказал в августе, напомню: подход США заключается в восстановлении украинского суверенитета, территориальной целостности и безопасности всех граждан Украины, невзирая на этническую принадлежность, национальность или религию», – заявил Волкер.

Как сообщалось ранее, на предстоящей встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым и Курта Волкера, которая запланирована на 26 января, США будет требовать от России отведения своих сил из Донбасса и расформирования вооруженных группировок на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, а также представители двух стран обсудят введение миротворческой миссии ООН и имплементацию Минских соглашений. Волкер также заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин может изменить отношение мирового сообщества к России путем урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, в интересах Украины – предоставить Донбассу особый статус.

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