В Горловке показали цены на рыбу и сало (Фото). Новости

В неподконтрольной Горловке скумбрию горячего копчения продают по цене 370 руб. за кг, анчоусы можно приобрести за 100 руб., стоимость 1 кг сала варьируется от 150 до 280 руб. Об этом говорится в видеосюжете, опубликованном местным жителем Михаилом Светловым.

Горловчанин поясняет, что такие цены на продукты питания – на Центральном рынке в Горловке.

Цена за 1 кг:

Свежемороженой форели – 190 руб. (100 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 25.01.18);

Кальмаров – 250 руб. (131,5 грн);

Свежемороженого пеленгаса – 150-170 руб. (79-89 грн);

Соленой сельди – 145-160 руб. (76-84 грн);

Анчоусов – 100 руб. (53 грн);

Соленой скумбрии – 185-190 руб. (97-100 грн);

Скумбрии горячего копчения – 370 руб. (195 грн);

Скумбрии холодного копчения – 350 руб. (184 грн).

Стоимость 1 кг сала варьируется от 150 до 280 руб. (79-147 грн).

Предлагают горловчанам и копчености: по цене от 200 руб. (105 грн) за кг.

Цена за 1 кг курицы:

крыло – 145 руб. (76 грн);

спинка – 40 руб. (76 грн);

желудки – 90 руб. (47 грн);

печень – 100 руб. (53 грн);

отбивная – 200 руб. (105 грн).

Напомним, житель Донецка Игорь Полтавец в соцсети рассказал о ценах на продукты питания и бытовую химию во временно неподконтрольном украинской власти городе.

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