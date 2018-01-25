В Горловке показали цены на рыбу и сало (Фото). Новости

В неподконтрольной Горловке скумбрию горячего копчения продают по цене 370 руб. за кг, анчоусы можно приобрести за 100 руб., стоимость 1 кг сала варьируется от 150 до 280 руб. Об этом говорится в видеосюжете, опубликованном местным жителем Михаилом Светловым.
Горловчанин поясняет, что такие цены на продукты питания – на Центральном рынке в Горловке.
Цена за 1 кг:
- Свежемороженой форели – 190 руб. (100 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 25.01.18);
- Кальмаров – 250 руб. (131,5 грн);
- Свежемороженого пеленгаса – 150-170 руб. (79-89 грн);
- Соленой сельди – 145-160 руб. (76-84 грн);
- Анчоусов – 100 руб. (53 грн);
- Соленой скумбрии – 185-190 руб. (97-100 грн);
- Скумбрии горячего копчения – 370 руб. (195 грн);
- Скумбрии холодного копчения – 350 руб. (184 грн).
Стоимость 1 кг сала варьируется от 150 до 280 руб. (79-147 грн).
Предлагают горловчанам и копчености: по цене от 200 руб. (105 грн) за кг.
Цена за 1 кг курицы:
- крыло – 145 руб. (76 грн);
- спинка – 40 руб. (76 грн);
- желудки – 90 руб. (47 грн);
- печень – 100 руб. (53 грн);
- отбивная – 200 руб. (105 грн).
Напомним, житель Донецка Игорь Полтавец в соцсети рассказал о ценах на продукты питания и бытовую химию во временно неподконтрольном украинской власти городе.
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