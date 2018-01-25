Закон о реинтеграции Донбасса не влияет на контекст переговоров с Россией, – Волкер. Новости

Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» не повлияет на принятые сторонами обязательства по выполнению Минских соглашений. Об этом накануне встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «Радио Свобода».

«Относительно закона о реинтеграции, то, знаете, я не думаю, что он что-то меняет в этом контексте. Ситуация – такая же, как и была. Российский контроль и командование силами там присутствовали, поэтому можно назвать это, по крайней мере неформально, оккупацией и вторжением. Поэтому не думаю, что это что-то меняет. Закон упорядочивает военную операцию, что на мой взгляд важно. На протяжении нескольких лет это называлось антитеррористической операцией, а это настоящая военная операция», – говорит он.

По его словам, вступление в силу закона №7163 не повлияет на ход выполнения Минских соглашений. «Документ формализует права граждан Украины, которые живут в этом оккупированном регионе, и это также важно. А то, что там нет упоминания о "Минске", не значит, что он противодействует "Минску"», – отмечает Волкер.

Спецпредставитель США также добавил, что США считают, что Украина выполняет Минские договоренности. «Украина является участником Минских соглашений, участвует в Трехсторонней контактной группе в Минске каждые несколько недель. Она приняла закон о специальном статусе, закон об амнистии, готова к проведению местных выборов, когда для этого будут условия. Поэтому я думаю, что Украина придерживается соглашения. Нужно, чтобы и российская сторона выполнила свою часть, в частности по соблюдению перемирия», – сказал он.

Как сообщалось ранее, на предстоящей встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым и Курта Волкера США будет требовать от России отведения своих сил из Донбасса и расформирования вооруженных группировок на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, а также представители двух стран обсудят введение миротворческой миссии ООН и имплементацию Минских соглашений.

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