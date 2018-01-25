В «республиках» сообщили, сколько мирных жителей погибло за время конфликта. Новости

Почти 6 тыс. мирных жителей погибли в «ДНР» и «ЛНР» за время военных действий. Об этом сегодня, 25 января, сообщили «омбудсмен Донецкой народной республики» Дарья Морозова и «омбудсмен Луганской народной республики» Ольга Кобцева, передают интернет-ресурсы НКТ*.

По словам Морозовой, в «ДНР» «погибли 4572 мирных жителя, в том числе 3967 мужчин, 605 женщин и 76 детей в возрасте до 18 лет». «За 2017 год на территории ДНР убиты 278 человек, среди них двое детей, еще 595 человек получили ранения различной степени тяжести, в их числе – 14 детей», – утверждает Морозова.

В «ЛНР» заявляют, что потери среди мирного населения превысили 1300 человек. «1328 человек, среди них 33 ребенка. Эти цифры будут корректироваться, и очень сильно, на нашей территории много неопознанных захоронений», – сообщила Кобцева.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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