В Луганском облсуде застрелился военнослужащий. Новости

В Северодонецке во время несения службы по охране административного здания Апелляционного суда Луганской области совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Нацгвардии Украины. Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-служба Северодонецкого отдела полиции.

Сегодня около 6:30 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от старшего наряда охраны Апелляционного суда Луганской области о том, что во время несения службы наряда в составе 3-х военнослужащих 22-летний солдат Нацгвардии совершил самоубийство.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, изъято табельное оружие погибшего. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Открытое уголовное производство по статье 115 УК Украины «Убийство». Досудебное следствие будут вести следователи полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.