В Украине урегулировали механизм выплаты госпомощи по уходу за детьми. Новости

Кабинет министров Украины принял проект Постановления о внесении изменений в порядок, утвержденный Постановлением №1751 Кабмина от 27 декабря 2001 года и от 22 февраля 2006 года №189, которым регулируется выплата государственной помощи детям, родители которых уклоняются от алиментов или не могут их содержать. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об изменениях в законодательстве сегодня, 25 января, в ходе заседания Кабинета министров заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Этим актом предусмотрено внесение изменений в порядок назначения и выплаты временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно. Речь идет о том, что теперь они не должны подавать справки о размере алиментов, поскольку того, кто уклоняется, нет», – сказал он.

По его словам, право на получение государственной помощи в случае отсутствия одного из родителей получит второй. «Что касается выплаты государственной помощи, то в случае смерти одного из родителей, второй имеет право на выплату помощи по уходу за ребенком», – добавил Рева.

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