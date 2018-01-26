В Горловке рассказали, сколько стоят фрукты, яйца и масло (Фото). Новости

В неподконтрольной Горловке можно купить куриные яйца по цене 48-60 руб. за десяток, лимоны на килограмм и поштучно, а также молочные продукты заводского производства. К примеру, масло сливочное обойдется в сумму от 170 до 290 руб. за кг. Об этом говорится в видеосюжете, опубликованном местным жителем Михаилом Светловым.

Такие цены на продукты питания – на Центральном рынке в Горловке.

Фрукты продают по цене за 1 кг:

Мандарины – 75 руб. (39 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 26.01.18);

Апельсины – 55-70 руб. (29-37 грн);

Яблоки – 55-60 руб. (29-32 грн);

Лимоны – 95-100 руб. (50-53 грн). Лимоны также можно найти по 10 руб. (5,3 грн) за штуку.

Отметим, что качество у фруктов весьма сомнительное, особенно выделяются побитые яблоки: купившим их придется срезать много испорченного.

Яйца куриные стоят от 48 руб. до 60 руб. (25-32 грн), пластиковый лоток под яйца обойдется покупателю в 10 руб. (5,3 грн).

Нерафинированное (домашнее) подсолнечное масло стоит 70 руб. (37 грн) за литр, очищенное – от 70 руб. (37 грн) за поллитровую бутылку.

Продаются в «ДНР» и сладости. Бисквитные торты с различными начинками предлагаются по одной цене – 180 руб. (95 грн) за кг.

Молочные продукты заводского изготовления реализуются по цене за 1 кг:

Масло сливочное – 170-290 руб. (89-153 грн);

Маргарин – 90 руб. (47 грн);

Творожная масса – 125 руб. (66 грн);

Творог магазинный – 107 руб. (56 грн).

Ранее в Горловке показали цены на рыбу и сало.

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