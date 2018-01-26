В Горловке рассказали, сколько стоят фрукты, яйца и масло (Фото). Новости

В неподконтрольной Горловке можно купить куриные яйца по цене 48-60 руб. за десяток, лимоны на килограмм и поштучно, а также молочные продукты заводского производства. К примеру, масло сливочное обойдется в сумму от 170 до 290 руб. за кг. Об этом говорится в видеосюжете, опубликованном местным жителем Михаилом Светловым.
Такие цены на продукты питания – на Центральном рынке в Горловке.
Фрукты продают по цене за 1 кг:
- Мандарины – 75 руб. (39 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 26.01.18);
- Апельсины – 55-70 руб. (29-37 грн);
- Яблоки – 55-60 руб. (29-32 грн);
- Лимоны – 95-100 руб. (50-53 грн). Лимоны также можно найти по 10 руб. (5,3 грн) за штуку.
Отметим, что качество у фруктов весьма сомнительное, особенно выделяются побитые яблоки: купившим их придется срезать много испорченного.
Яйца куриные стоят от 48 руб. до 60 руб. (25-32 грн), пластиковый лоток под яйца обойдется покупателю в 10 руб. (5,3 грн).
Нерафинированное (домашнее) подсолнечное масло стоит 70 руб. (37 грн) за литр, очищенное – от 70 руб. (37 грн) за поллитровую бутылку.
Продаются в «ДНР» и сладости. Бисквитные торты с различными начинками предлагаются по одной цене – 180 руб. (95 грн) за кг.
Молочные продукты заводского изготовления реализуются по цене за 1 кг:
- Масло сливочное – 170-290 руб. (89-153 грн);
- Маргарин – 90 руб. (47 грн);
- Творожная масса – 125 руб. (66 грн);
- Творог магазинный – 107 руб. (56 грн).
Ранее в Горловке показали цены на рыбу и сало.
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