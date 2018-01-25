Семейная медицина в Дружковке: На 70 тысяч населения всего 33 врача. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) в медицине острая нехватка специалистов, ситуацию усугубляет вооруженный конфликт на Донбассе, из-за которого молодые специалисты уезжают из региона. Об этом рассказал семейный врач Михаил Самородов.

«Я представляю семейную медицину города Дружковка. Промышленный город, около 60 тыс. человек населения, около 10 тыс. переселенцев, но обеспеченность семейными врачами на сегодняшний день составляет 63%, это 33 человека, причем это с учетом руководящего состава – 3 администратора и заведующий амбулаторией. Рядовых врачей гораздо меньше», – говорит он.

По его словам, амбулатория №34, в которой он работает обслуживает около 23 тыс. пациентов. «Всю эту работу тянут на себе всего семь врачей, из них одна молодая женщина, прошедшая интернатуру по педиатрии и терапии, которая ведет совместный прием взрослых и детей. Еще трое женщин и трое мужчин, из которых трое – пенсионеры, двое работают только как терапевты и не проходили курсы по семейной медицине», – рассказывает Самородов.

Врач отмечает, что при такой нагрузке на медицинских работников качество оказываемой помощи оставляет желать лучшего. «Для семейного врача 12 минут на прием, сохранившийся у нас в городе, это анахронизм еще сталинских времен. Можно ли серьезный вопрос решить за 12 минут? В Краматорске у семейных врачей 20 минут на прием, у некоторых – 15 минут на прием, что позволяет хоть как-то поговорить с пациентом и решить его проблему», – продолжает он.

Не лучше ситуация в Дружковке и с узкими специалистами. «Поскольку в небольшом городе может быть всего два врача ЛОР, когда один заболевает, а кто-то оказывается на курсах, то город остается вообще без специалистов. Такая же проблема с анестезиологами, которых катастрофически не хватает, потому что нет молодых кадров», – отмечает врач.

Жители Дружковки вынуждены для получения квалифицированной помощи выезжать в соседний Краматорск, который с начала боевых действий стал областным центром Донецкого региона. «В Краматорске присутствуют три уровня медицины – первичный, вторичный, третичный. Сюда переехали кафедры медицинских университетов, и здесь в случае отсутствия специалистов в Дружковке могут найти помощь дружковчане», – говорит Самородов.

Семейный врач также добавил, что в Дружковке к переселенцам медработники относятся максимально внимательно, понимая в какую сложную ситуацию они попали. «Отказов в госпитализации нет, помощь, которую мы можем оказать, мы оказываем. Но переселенцы, которые приезжают к нам, рассказывают, что медицинская помощь на неподконтрольных территориях и в серой зоне оставляет желать лучшего. Люди оказались в беде, и, конечно, это отразится в будущем на регионе. Это вызовет вспышки инфекционных заболеваний, и рост хронических заболеваний, потому что люди оказываются без надлежащего диспансерного ухода. На этих территориях они никому, к сожалению, не нужны», – утверждает доктор.

По видеоматериалам «АКМЦ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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