Университет «ДНР» зазывает студентов на украинском языке (Фотофакт) . Новости

В Донецке на здании учетно-финансового факультета «Донецкого национального университета ДНР» до сих пор установлен рекламный щит на украинском языке, оставшийся от легитимного Донецкого национального университета.

Как свидетельствуют фотографии «Донецких новостей», на призыве поступать на «Обліково-фінансовий факультет» изменены всего лишь два момента: сине-желтую ленту заклеили трехцветной, а на адресе факультета «скрыли» слово «Україна».

Здание расположено в центре города на ул. Челюскинцев, 198а.

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