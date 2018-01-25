В «ЛНР» обещают не облагать «таможенной пошлиной» товары из «ДНР» . Новости

Товары из «ДНР» не будут облагаться «таможенной пошлиной» при ввозе в «ЛНР». Об этом говорится в «постановлении совета министров ЛНР».
«Ввозная таможенная пошлина на товары, ввозимые на таможенную территорию Луганской народной республики, произведенные и имеющие документальное подтверждение об их производстве на таможенной территории Донецкой народной республики, взимается в размере 0% от таможенной стоимости товара», – говорится в приложении к «документу».
«Постановление» вступает в силу со 2 февраля 2018 года.
Напомним, в «ДНР» анонсировали интеграцию с «ЛНР».
Читайте также:
- Как выглядит «таможня» между «ДНР» и «ЛНР» (Фото)
- «ЛНР» запретила провоз товаров из «ДНР» вне таможенных пунктов. Перечень ограничений
- Шесть случаев, когда в «ЛНР» не взымается таможенный сбор
- В «ЛНР» не пустили сигареты «ДНР» (Фото)
- Возить ребенка из «ДНР» в «ЛНР» можно без доверенности
- Экс-лидер «ДНР»: При въезде в «республику» у кого нет телефона – обыскивают
- При ввозе в «ДНР» налогом облагается товар стоимостью от 4322 грн
- Лидеры контрабанды «ЛНР» – одежда, обувь, табак и алкоголь
- Сторонник «республик»: Таможня между «ЛНР» и «ДНР» – это лютый трэш и угар (Фото)
- Что можно и нельзя ввозить в «ЛНР» из России
- В «ДНР» объяснили таможню с «ЛНР» потоком контрабанды из России
- Мы одна территория: В «ДНР» анонсировали интеграцию с «ЛНР»
Комментарии