В «ЛНР» обещают не облагать «таможенной пошлиной» товары из «ДНР» . Новости

Товары из «ДНР» не будут облагаться «таможенной пошлиной» при ввозе в «ЛНР». Об этом говорится в «постановлении совета министров ЛНР».

«Ввозная таможенная пошлина на товары, ввозимые на таможенную территорию Луганской народной республики, произведенные и имеющие документальное подтверждение об их производстве на таможенной территории Донецкой народной республики, взимается в размере 0% от таможенной стоимости товара», – говорится в приложении к «документу».

«Постановление» вступает в силу со 2 февраля 2018 года.

Напомним, в «ДНР» анонсировали интеграцию с «ЛНР».

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