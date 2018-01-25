Жители прифронтового села на Донетчине ездят за медицинской помощью в Донецк. Новости

Жители прифронтового села Владимировка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) из-за отсутствия квалифицированных специалистов и возможностей получить качественную медицинскую помощь в ближайших населенных пунктах вынуждены ездить лечиться в неподконтрольный Донецк. Об этом сообщил председатель Владимировского сельского совета Владимир Абраменко.

«На стационарное лечение – в Мариуполь, и на оккупированную территорию – в Донецк. Я знаю, что у нас болела женщина, она ездила лечилась в онкологию в Донецк. Ей назначали там лечение, она там лечилась», – говорит он.

С проблемой отсутствия качественной медицины глава села Владимировка столкнулся лично. «У меня заболел отец, нужна была консультация специалистов – сосудистых хирургов. Их нет ни в Волновахе, ни в Мариуполе, есть только в Донецке. но я не выездной, поэтому не смог поехать и оказать помощь своему отцу», – сказал Абраменко.

Проблема нехватки медработников одинаково острая для всех 8 тыс. жителей прифронтового села Владимировка, где их обслуживают всего три семейных врача. По словам заведующей сельской амбулаторией Натальи Исаевой, проблемы в медицине были всегда, но сейчас они усугубились, спасает только помощь волонтеров. «Поскольку много врачей у нас работало пенсионного возраста, врачи просто ушли на пенсию. К нам выезжают ежемесячно врачи из греческого центра – это город Мариуполь. К нам приезжали и терапевты, и врач эндокринолог, психотерапевт, кардиолог, гинеколог», – рассказала она.

По мнению декана медицинского факультета Донецкого национального медицинского университета (г. Краматорск) Александра Герасименко, онкологические заболевания – большая проблема не только для Донецкого региона и жителей «серой зоны», но и для всей Украины, потому что сейчас в стране отсутствует требование обязательного прохождения профосмотра перед приемом на работу и в период трудоустройства, что помогало бы диагностировать болезнь на ранних стадиях.

«Онкологическая проблема – одна из самых сложных в медицине. А во-вторых – она у нас настолько запущена, что я не думаю, что мы в ближайшее время выползем из этой проблемы, потому что во многих странах онкологические проблемы решаются на этапе обследования больных», – сказал он.

По видеоматериалам «АКМЦ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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