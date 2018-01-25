«ДНР» и «ЛНР» согласились на допуск в свои тюрьмы миссии ООН, – Лутковская. Новости

На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, которая прошла 18 января, не было договоренностей о конкретной дате очередного обмена пленными. Об этом в эфире «5 канала» заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.
«Мы договаривались, что верификацию, если согласятся, будет проводить миссия ООН по правам человека, которая будет иметь доступ не только к тем заключенным, которые находятся на подконтрольной Украине территории в местах лишения свободы по решению суда, но и к тем заключенным, которые незаконно задержаны на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР"», – сказала она.
По ее словам, если стороны договорятся, и представители ООН получат доступ в места лишения свободы в «ДНР» и «ЛНР», Украина сможет быстрее получать информацию о пленных и реагировать на нее. «Это прекрасная идея, потому что проблема, которая сейчас существует, это то, что ни один представитель международной организации до сих пор не имел возможности, даже при том, что они осуществляют свои полномочия на неподконтрольной территории, они не могли попасть в места лишения свободы: ни в "официальные", ни в "неофициальные"», – заявила Лутковская.
Омбудсмен также сообщила, что о миссии ООН участники переговоров в Минске предварительно договорились. «Я была удивлена. Это было предложение представителей неподконтрольной территории, чтобы привлечь миссию ООН к такому процессу верификации. Я сказала, что все должно происходить идентично: как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территории. Все за столом подтвердили мою позицию, и сказали, что все будет в зеркальном отображении. Меня это абсолютно устраивает, потому что мы готовы», – добавила омбудсмен.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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