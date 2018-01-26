Нужно ли платить: Мифы о пенсиях неподконтрольному Донбассу (Фото). Новости

Специалисты программы «Советник по вопросам внутренне перемещенных лиц» международной организации «Stabilization Support Services» («Услуги поддержки стабилизации») разработали памятку на тему «Мифы о пенсии».

Памятка касается мифов, сформировавшихся в украинском обществе, относительно обоснованности выплат пенсий жителям временно неподконтрольной Украине части Донбасса (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ОРДЛО).

Здесь даются разъяснения по следующим наиболее распространенным 6-ти мифам:

«Пенсии для жителей ОРДЛО – это финансирование терроризма и сепаратизма»; «Если Украина будет выплачивать пенсии тем, кто не проживает постоянно на подконтрольной территории, то денег не хватит на всех остальных пенсионеров»; «У нас солидарная пенсионная система, а не накопительная. Поэтому донбасские пенсионеры всю жизнь работали на пенсию своих родителей, а не на свою. Т.е. им никто ничего не должен»; «Пенсионерам неподконтрольных территорий уже платят сепаратисты. И вообще, пусть платит Россия, которая развязала эту войну»; «Все, кто поддерживает Украину, выехали оттуда. А остались пособники сепаратистов, которых нужно судить, а не пенсии платить»; «Государство экономит деньги, не выплачивая пенсии тем, кто проживает в ОРДЛО».

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