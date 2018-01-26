Нужно ли платить: Мифы о пенсиях неподконтрольному Донбассу (Фото). Новости

Специалисты программы «Советник по вопросам внутренне перемещенных лиц» международной организации «Stabilization Support Services» («Услуги поддержки стабилизации») разработали памятку на тему «Мифы о пенсии».
Памятка касается мифов, сформировавшихся в украинском обществе, относительно обоснованности выплат пенсий жителям временно неподконтрольной Украине части Донбасса (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ОРДЛО).
Здесь даются разъяснения по следующим наиболее распространенным 6-ти мифам:
- «Пенсии для жителей ОРДЛО – это финансирование терроризма и сепаратизма»;
- «Если Украина будет выплачивать пенсии тем, кто не проживает постоянно на подконтрольной территории, то денег не хватит на всех остальных пенсионеров»;
- «У нас солидарная пенсионная система, а не накопительная. Поэтому донбасские пенсионеры всю жизнь работали на пенсию своих родителей, а не на свою. Т.е. им никто ничего не должен»;
- «Пенсионерам неподконтрольных территорий уже платят сепаратисты. И вообще, пусть платит Россия, которая развязала эту войну»;
- «Все, кто поддерживает Украину, выехали оттуда. А остались пособники сепаратистов, которых нужно судить, а не пенсии платить»;
- «Государство экономит деньги, не выплачивая пенсии тем, кто проживает в ОРДЛО».
Читайте также:
- Еврокомиссии отправлено письмо о выплате пенсий переселенцам и неподконтрольному Донбассу, – Немыря
- Волкер призывает возобновить выплату пенсий переселенцам и неподконтрольному Донбассу
- Украина должна восстановить выплаты пенсий жителям неподконтрольного Донбасса, – посол США
- За соцвыплаты Донбассу и против узурпации власти президентом: В чем солидарны украинцы
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
- Хорватия тоже платила пенсии жителям неподконтрольных территорий, – Веселова
- «Завидуй, Европа!»: В «ДНР» обсуждают повышение пенсий
- 100 рублей в день: Жители обсуждают повышение пенсий в «ЛНР»
Комментарии