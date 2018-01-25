Жители Луганска рассказали о подорожании продуктов в городе (Фото). Новости

У жителей временно неподконтрольного украинской власти Луганска спросили, растут ли цены в городе на продукты питания?

Большинство луганчан сказали, что растут:

«Не сильно, но постоянно идет какое-то повышение. На крупы я заметила, кетчупы. На такое все фасованное. Колбаса немножко подорожала»;

«И колбасные изделия дорожают, и мясо дорожает»;

«Макаронные изделия подорожали. Были 24-28 руб. (12,31-14,36 грн по курсу "госбанка ЛНР" на 25.01.18), уже 30 руб. (15,39 грн). Овощи подорожали, яблоки. Яблоки были в размере 40 руб. (20,52 грн), сейчас 75 руб. (38,47 грн), самые поганые – 60 руб. (30,77 грн). Картошка подорожала – 20-22 руб. (10,26-11,29 грн). Лук, наверное, прежняя цена».

Одна местная жительница отметила, что цены поднялись перед новогодними праздниками. «С Новым годом поднялись цены, да так они и не опускаются», – рассказала женщина.

По словам другой луганчанки, цены не растут пока. «Цены те же, что и были раньше», – сказала она.

Как сообщалось ранее, жителям Донецка задали такой же вопрос.

По материалам видеосюжета «112.Украина» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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