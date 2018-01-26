Россиянину Агееву дали 10 лет: Адвокат рассказал о деталях . Новости

25 января российский военнослужащий Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат подсудимого Виктор Чевгуз.

«По мнению прокурора, так называемая самопровозглашенная ЛНР является террористической организацией, в которую и вступил по контракту россиянин В. Агеев. Кроме того, Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы, с конфискацией имущества», – написал Чевгуз.

По мнению защиты, предложенная прокурором квалификация содеянного Агеевым по ст. 258-3 ч. 1 УК Украины (участие в террористической организации) является ошибочной. «И хотя суд и согласился в этой части с прокурором, мы обжалуем данный приговор и по вопросам квалификации, и по мере наказания. На наш взгляд, с учетом смягчающих обстоятельств, наказание в виде 10 лет лишения свободы, является чрезмерно суровым. Хотя, как известно, по аналогичным статьям УК, россияне Ерофеев и Александров Голосиевским районным судом г. Киева в прошлом году были приговорены к 14 годам лишения свободы каждый. Но у нас на этом счет есть свои соображения», – подчеркнул адвокат.

Уже в комментариях к посту Чевгуз уточнил, что апелляцию будет подавать в Луганский апелляционный суд, который сейчас расположен в Северодонецке.

В качестве оснований для апелляции защитник назвал три основных момента.

Во-первых, спорная квалификация по делу Агеева. «Мы считаем, что здесь нет ст. 258-3 УК, так как официально "ЛНР" не признана террористической организацией, а значит, и нет статьи УК от 8 до 15 лет, есть – от 3-х до 10», – пояснил адвокат.

Во-вторых, по данному делу два соучастника Агеева – граждане Украины – этим же судом осуждены к 8 годам лишения свободы, по той же формуле обвинения. «Агееву прокурор просил 12 лет л.с. только потому, что он россиянин. УК Украины не предусматривает такого отягчающего обстоятельства, как национальность, раса или вероисповедание», – добавил Виктор Чевгуз.

В-третьих, по словам адвоката, Агеев служил в «народной милиции ЛНР» (армия «ЛНР») по охране общественного порядка, «в боевых действиях с украинскими ВС не участвовал, никаких других преступлений на территории Украины не совершал». Чевгуз настаивает, что данные выводы он делает на основании материалов уголовного дела, а не со слов подзащитного.

«А в материалах – результаты работы следствия, органов СБУ, армейской разведки, показания пленных сепаратистов и т.д. 7 томов уголовного дела, я их изучил от корки до корки (сам бывший следователь). Нет ни одного документа или показания, что Агеев стрелял, убивал и т.д. Показания обвиняемых по таким делам вообще ничего не значат. И, тем не менее, само обвинение признало, что он просто служил в местной милиции. Следствие, суд, адвокат – это люди факта. Есть факт – обсуждает, нет – и разговоров нет», – сказал защитник.

Также смягчающим обстоятельством Чевгуз считает то, что «поведение Агеева В. на суде, мои наблюдения за ним свидетельствует о том, что Виктор понял свою ошибку, и что поверил бредням рос. ТВ». «Кстати, даже судьи и прокурор отмечали, что в судебных заседаниях он "смотрелся" значительно лучше своих украинских подельников, никого не винил, не обливал грязью, винил только себя и т.д. Конвой и в СИЗО о нем отзывались только положительно, все говорили "заблудившийся простой русский парень, не ссучился"», – прокомментировал Чевгуз.

«Защищая здесь пленных россиян и возвращая их в Россию, мы тем самым помогаем вернуться нашим ребятам из российского плена», – заключил защитник.

Напомним, 25 июня 2017 в районе села Желобок (Славяносербский р-н, Луганская обл.) 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ была уничтожена диверсионно-разведывательная группа 4-й механизированной бригады «2-го армейского корпуса ЛНР». Четверо членов ДРГ были задержаны, двое – убиты в боестолкновении. Среди пленных находился также представитель РФ из Алтайского края Виктор Агеев.

При этом Министерство обороны России отрицало, что в Луганской области был взят в плен российский военнослужащий Виктор Агеев. В российском ведомстве утверждали, что он был уволен в запас в мае 2017 года, а на контрактную службу не поступал.

В ответ на это глава Союза Комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова заявила, что до вооруженного конфликта на Донбассе российская сторона никогда не отказывалась от своих военнослужащих.

Мать Виктора Агеева обратилась к российским политикам и попросила помощи в освобождении ее сына. «Прошу оказать содействие в освобождении моего сына, Агеева Виктора Александровича, 1995 г.р., который уехал 18 марта, с его слов, по контракту служить в г. Батайск, в одну из частей Ростовской области. Оттуда он несколько раз звонил. Последний раз звонил 30 мая. При этом он ничего не говорил, что собирается расторгать контракт. Он был доволен новой службой, прислал приказ о присвоении очередного воинского звания ефрейтор. Приказ №866 от 4.05.2017», – написала в своем обращении Агеева.

Позже мать Агеева просила президента Украины Петра Порошенко помиловать ее сына.

«ЛНР» включила Виктора Агеева в список на обмен пленными.

Однако досудебному следствию не удалось установить, что задержанный в Украине Виктор Агеев является действующим контрактником Вооруженных Сил Российской Федерации.

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