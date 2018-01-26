На Донетчине рассказали о количестве призывников . Новости

На военную службу по контракту на Донетчине приняты более 1,5 тыс. человек, и 600 человек приняты на срочную службу. Об этом в эфире «Общественного ТВ Донбасса» рассказал военный комиссар военкомата Донецкой области Александр Сергеев.
По его словам, всего по итогам 2017 года в Донецкой обл. на военную службу по контракту приняты 75 офицеров и 1554 рядовых. Призваны на срочную службу 600 человек. «Обновлено на воинском учете 36 609 человек», – отметил Сергеев.
С такими показателями в 2017 году Донецкая область впервые заняла первое место по количеству заключенных контрактов с военнослужащими. Военный комиссар заверил, что, в отличие от некоторых городов, таких как Львов и Киев, в Донецкой области не было облав на ночные клубы, и все решалось в рабочем порядке.
Также Сергеев сообщил, что у Донецкого областного комиссариата сегодня нет собственной базы и областного пункта сбора. Прежние расположены в неподконтрольном Донецке. Поэтому сейчас ведутся переговоры о том, чтобы новая база у комиссариата появилась в Мариуполе – на базе училища.
Кроме того, Александр Сергеев рассказал о проблемах с квалифицированными кадрами для работы в составе медкомиссий.
Напомним, в Мариуполе осенью этого года в Приазовском государственном техническом университете (ПГТУ) заработает военная кафедра, где будут готовить офицеров запаса по трем направлениям: боевое использование механизированных соединений, использование автомобильных соединений и психология.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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