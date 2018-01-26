Может, кое-кто на этом зарабатывает: Участники АТО на Донетчине не могут получить землю. Новости

Участники АТО не могут получить землю из-за возможных махинаций. Такое мнение во время совещания с представителями местных властей высказал глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский (на фото).

Долгое время сотрудники Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области не могут получить земельный участок от государства. «Один директор земельного кадастра в 2017 году нам предоставил эти земельные участки. В конце года приходит другой – и пишет, что невозможно предоставить эти же земельные участки», – рассказал начальник ГСЧС в Донецкой области Николай Ильченко. Он, как и многие участники АТО, а также спасатели в Донецкой области, является переселенцем.

И.о. начальника главного управления Госгеокадастра в Донецкой области Александр Хачхарджи отметил, что заявки «на эти земельные участки подали люди раньше». И они тоже участники АТО.

По словам Жебривского, отношение к спасателям должно быть наиболее комплементарным. «А не делить: военные, ГСЧСники», – отметил губернатор.

«Когда мне рассказывают, что не можем выделить землю в районе – в селе, я этого не понимаю. Может, потому что у нас кое-кто на этом зарабатывает, не оформив аренду, а предоставив возможность фермеру хозяйствовать на этих землях. Может из-за этого у нас такое, достаточно тяжелое, выделение земли для участников АТО», – добавил он.

Губернатор пообещал разобраться с этим вопросом. «Если мы так будем относиться к участникам боевых действий, то кто пойдет воевать?», – сказал Жебривский.

Отметим, что, по данным военного комиссара военкомата Донецкой области Александра Сергеева, за прошлый год получили земельные участки 269 участников АТО.

По материалам «Общественного ТВ Донбасса» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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