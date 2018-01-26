В Мариуполе СБУ не дала растратить 30 млн грн европейской помощи. Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили неэффективное использование бюджетных и инвестиционных средств в Мариуполе (Донецкая обл.).

При осуществлении комплекса мероприятий по контролю за международной технической помощью на реализацию инфраструктурных проектов правоохранители установили, что одно из коммунальных предприятий города разработало проектно-сметную документацию по капитальному ремонту административных зданий общей стоимостью почти 110 млн грн.

Одним из ключевых источников поступления финансирования должны стать средства одной из европейских банковских структур. Во время проверки документации сотрудники СБ Украины обнаружили многочисленные факты завышения стоимости работ и материалов, внесение ненужных работ и другие несоответствия, направленные на увеличение стоимости заказа.

Привлеченные СБУ эксперты ГП «Укргосстройэкспертиза» подтвердили многочисленные нарушения при создании проектно-сметной документации. После внесения соответствующих изменений общая стоимость строительства уменьшилась почти на 30 млн грн.

СБУ продолжает мониторинг эффективного использования бюджетных и инвестиционных средств.

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