«Спрут»: Свою платежную систему запустили в «ДНР». Новости

В «ДНР» в четверг, 25 января, «центральный республиканский банк» выдал финансовой компании «Рост» свидетельство о регистрации платежной системы «Спрут». Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов сообщил «зампредседателя ЦРБ ДНР» Анатолий Горбов.

Отмечается, что регистрация собственной платежной системы в «ДНР» позволит производить расчетные операции в интернете и другие расчеты между поставщиками услуг. «Позволит производить финансовые операции в любой день недели, в том числе в праздник или выходной, независимо от своего места пребывания. Перевод денежных средств осуществляется в кратчайшие сроки. Данный сервис позволяет оплачивать услуги платежными картами ЦРБ и ФК "Рост". Можно оплатить услуги оператора мобильной связи "Феникс", интернет и телевидения», – сказал Горбов.

Подключиться к этой платежной системе можно будет в отделениях «центрального республиканского банка» и финансовой компании «Рост».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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