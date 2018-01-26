Медицинская реформа-2018: Как выбирать семейного врача. Новости

С принятием медицинской реформы в Украине принцип выбора семейного врача пока не изменился. Об этом рассказала председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, ведущий эксперт в «реанимационном пакете реформ» по вопросам медицинской реформы Зоряна Черненко.

«Декларация с врачом на сегодняшний день в законе лишь упомянута, еще нет ни одного порядка, процедуры: как выбирать, сколько раз можно менять и какие особенности этого всего процесса. На сегодня министерство такие документы не подготовило. Поэтому – спокойно, наблюдаем, никто панику не поднимает, врачей не разберут», – говорит она.

По ее словам, сейчас в Украине всего 12 тыс. семейных врачей, остальные – это терапевты, работники амбулаторий и другие медработники. «Это означает, что министерство однозначно сделает определенный переходный период. На сегодня это заявка, что мы будем к этому (обслуживанию только у семейного врача, – ред.) идти, процедуры еще нет, будем ждать», – сказала Черненко.

Она добавила, что в Украине всего в сфере здравоохранения трудятся около 800 тыс. человек, которым, как и остальным гражданам было бы намного спокойнее, если бы вместе с принятым законом Министерство здравоохранения представило детальный план и нормативы, которые планирует внедрить в рамках медицинской реформы.

«К сожалению, эти документы сегодня не разработаны, и по многим дискуссии продолжаются на тему внедрять это или нет. Пока министерство не разработает порядок выбора семейного врача и декларацию, согласно закону, проголосованному в парламенте, менять семейного врача можно сколько угодно», – отметила эксперт.

По видеоматериалам «АКМЦ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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