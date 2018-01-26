Минсоцполитики не хочет менять позицию о пенсиях неподконтрольному Донбассу, – Тука . Новости

Изменить позицию Министерства социальной политики Украины о восстановлении или хотя бы упрощении процедуры выплаты пенсий жителям неподконтрольных Донецкой и Луганской областей пока не удается, несмотря на поддержку международного сообщества. Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Я считаю, что мы совершили большую ошибку, когда фактически для пенсионеров, для граждан Украины, от которых мы не собираемся отказываться, мы оставили единственную легальную возможность получения пенсий – это не просто выезд на контролируемую территорию, это было бы понятно с точки зрения безопасности, но мы дали им единственный шанс получения пенсий в качестве регистрации переселенцами», – говорит он.

По его словам, таким образом украинские чиновники толкнули людей на заведомо ложные данные, спровоцировали появление различных коррупционных схем и коррупцию в социальных службах: «Я считаю это абсолютно недопустимым».

Он отметил, что дискуссия о выплатах пенсий жителям неподконтрольного Донбасса представителей МинВОТ с Министерством социальной политики длится уже полгода. «Нашу позицию поддерживают абсолютно все без исключения наши внешние партнеры, и Евросоюз, и все государства Большой семерки, и Управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН, но пока изменить позицию [Минсоцполитики] нам не удается», – сказал Тука.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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