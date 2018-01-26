Vodafone, Минск и «серые» схемы: Тука о мобильной связи в «ДНР». Новости

Украинский оператор мобильной связи Vodafone ничего не может сделать в сложившейся ситуации на неподконтрольной территории Донецкой области, а в отсутствии связи заинтересованы прежде всего «ДНР». Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Все три оптоволоконные линии, мы не знаем, перебиты ли они, мы знаем, что они повреждены, но каким образом – то ли в результате обстрелов, то ли это идиоты в поисках цветного металла рубанули оптоволоконный кабель», – говорит он.

По его мнению, у оператора мобильной связи Vodafone нет никаких бизнес-интересов в сложившейся ситуации. «Ни один оператор не заинтересован в уменьшении абонентской базы. Люди, проживающие на неподконтрольной территории, продолжавшие пользоваться услугами связи осуществляли платежи, в каких масштабах – вопрос десятый, но они постоянно платили», – продолжает Тука.

Замминистра МинВот считает, что в отсутствии связи заинтересованы, прежде всего, в «ДНР»: «Во-первых, резко возрос спрос на их услуги. Во-вторых, моментально возросла стоимость услуг "роуминга" с Украиной. Псевдо-компания "Феникс", чтобы давать своим абонентам качественную услугу связи с Украиной, она должна иметь официальный роуминг с операторами украинской связи, а так как эта компания не работает в законодательном поле Украины, она не имеет возможности предоставить легальный официальный роуминг».

Он отметил, что украинский мобильный оператор не будет нелегально работать с «ДНР». «То, что они ("ДНР", – прим.) предлагают, это "серая" услуга IP-телефонии, когда GSM-трафик заворачивался в каналы IP. Стоимость таких услуг в несколько раз дешевле, чем GSM-трафик, но гораздо хуже качество передачи сигнала. Вот такие ухищрения они попытались сделать, а стоимость услуги они подняли с 1 грн, которая была у Vodafone до 5-7 грн за роуминг с Украиной», – сказал он.

Тука также считает, что для восстановления мобильной связи Vodafone нужна политическая воля и договориться об этом могут только в Минске: «На провайдера мы влиять не собираемся, для нас его не существует. Существует минский процесс, существует ОБСЕ и Совместный центр координации и контроля. После того, как российские офицеры демонстративно покинули СЦКК, какое-то подобие переговоров все же где-то как-то происходит. Чтобы отправить ремонтные бригады на поврежденный участок, раньше гарантиями безопасностями занимался СЦКК, сейчас этим пытается заниматься ОБСЕ, результативность оставляет желать лучшего».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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