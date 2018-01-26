Сводка из зоны АТО за 25 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 3 обстрела украинских позиций, 2 украинских военнослужащих ранены. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в штабе АТО.

На донецком направлении противник применил минометы калибром 120 мм по позициям сил АТО неподалеку Новотроицкого. На Приазовье незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов калибром 82 мм у Павлополя, а из гранатометов различных видов обстреляли силы АТО у Водяного.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник применял минометы калибрами 82 и 120 мм, различные типы гранатометов, крупнокалиберное стрелковое оружие. Под огнем оказались районы 5-ти прифронтовых населенных пунктов».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.