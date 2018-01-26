Бахмутский госпитальный округ: Реорганизация больниц и лечение в Донецке. Новости

В Донецкой области созданы шесть госпитальных округов, об организации работы медицинских учреждений и качестве медицины в одном из них с центром в Бахмуте рассказала начальник Управления охраны здоровья Бахмутского городского совета Елена Миронова.

«Вторичный уровень реформы начнется с конца 2018 года и 2019 года. 27 декабря утвердили Бахмутский госпитальный округ с центром в Бахмуте. У нас будет больница интенсивного лечения первого уровня. Мы провели реорганизацию двух лечебных учреждений, чтобы в больнице интенсивного лечения создать все условия для приема пациентов, но сохранили структуру отделений», – говорит она.

По ее словам, комплектацией оборудования больницы интенсивного лечения занимаются местные власти, помогает и участие в грантовых проектах. «Больница будет обслуживать около 200 тыс. человек. Это Бахмутский район и город Бахмут. Сейчас у нас началась реконструкция лечебного корпуса №1 Бахмутской ЦРБ, было закуплено медицинское оборудование, ждем финансирования дальше, чтобы реконструировать до конца это здание», – сказала Миронова.

Она также рассказала, что в связи с образованием Бахмутского госпитального округа местные власти рассматривают вопрос реорганизации и закрытия ряда больниц, который будут решать депутатские корпуса громад. «Помимо Бахмута, в Бахмутском госпитальном округе Северск, где есть больница на 100 коек. Соледар, где рассматривалось открытие хосписа с гематологическим отделением. Светлодарская больница и Часов Яр. Пока мы рассматриваем наши направления. Помимо больницы интенсивного лечения, должны быть плановые койки, пока рассматриваем где. Естественно население категорически против закрытия лечебных учреждений», – продолжает глава горздрава Бахмута.

Глава здравоохранения Бахмута признала, что в городе и округе большая проблема с высокоспециализированным лечением, а соседние области отказываются принимать пациентов из Донецкого региона.

«Третичный уровень – это высокоспециализированная медицинская помощь, которая осталась в Донецке, у нас с этим действительно большая проблема. Если в 2014 и 2015 годах нам как-то шли на уступки другие области, то с каждым годом это все сложнее и сложнее. И сейчас ребенка, например, с какой-то онкопатологией, в основном это болезни крови, отправить куда-то на третичный уровень большая проблема. Здесь у нас такой помощи нет», – говорит она.

Миронова добавила, что из-за этой ситуации люди вынуждены ехать на лечение на неподконтрольную Украине территорию – в Донецк: «Потому что речь идет о жизни ребенка или взрослого, поэтому люди едут».

Как сообщалось ранее, в рамках медреформы для обеспечения надлежащего качества и доступности бесплатной вторичной (специализированной) медицинской помощи и эффективного использования ресурсов системы здравоохранения в регионах создаются госпитальные округа.

Для обеспечения своевременности оказания медицинской помощи с учетом маршрутов пациентов, инфраструктуры региона, а также военно-политической ситуации и необходимости оказания медицинской помощи по путям эвакуации в Донецкой области было создано 6 госпитальных округов с численностью населения 2 478 680 человек, в том числе 563 057 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

По видеоматериалам «АКМЦ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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