Пожар на заводе в Донецке: Горели грузовики, есть пострадавший. Новости

В Донецке 25 января на территории завода «Норд» произошел пожар. Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

ЧП произошло в Ленинском районе, по ул. Куприна. «Территория таможенного терминала ЧАО "НОРД" – пожар», – говорится в сообщении.

В результате пожара пострадал мужчина, 1969 года рождения. Пострадавший в состоянии средней тяжести госпитализирован. Также сообщается, что огнем повреждены грузовой автомобиль Mercedes-Benz (кабина, оборудование для сотовой связи, обшивка кузова) и грузовой автомобиль МАN (тэн).

Причина пожара устанавливается.

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