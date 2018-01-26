Обвиняемого в корректировке обстрела Мариуполя могут обменять. Новости

Обвиняемый в корректировке обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе (Донецкая обл.) Валерий Кирсанов намерен попасть в программу обмена военнопленными. Об этом в эфире «5 канала» сообщил начальник отдела надзора прокуратуры Донецкой области Сергей Заец (на фото).

«Есть намерение обвиняемого и его защиты, чтобы он попал под программу обмена. Возможно, их ходатайства по поводу переноса дела этим и вызваны...», – сказал он.

«Ему (Кирсанову – ред.) инкриминировано 2 статьи, максимальный срок там до 12 лет лишения свободы», – добавил представитель прокуратуры. Также он уточнил, что прокуратура требует максимально строгого наказания.

Напомним, день 24 января 2015 года стал одним из самых трагичных в истории Мариуполя – микрорайон Восточный был накрыт из «Градов» огненным дождем, который принес в город смерть, боль и масштабные разрушения. В результате массивного обстрела погиб 31 человек, 118 было ранено.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: