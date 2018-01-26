Тука уверен в восстановлении мобильной связи Vodafone в «ДНР». Новости

Оператор мобильной связи Vodafone сможет восстановить связь в «ДНР» при наличии гарантий безопасности, которых намерена добиться украинская сторона. Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Я думаю, что у нас будет достаточно рычагов давления на террористов, боевиков для того, чтобы заставить их гарантировать безопасность работникам ремонтных служб и я все-таки думаю, что связь будет восстановлена в полном объеме. Сейчас она восстановлена уже частично: есть связь в Луганской области, частично в Донецкой области, но это далеко не тот объем услуг, который изначально предоставлял Vodafone», – сказал он.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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