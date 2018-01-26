Нет в списке – нет выплат: Тука о бюрократии и населенных пунктах в зоне АТО. Новости

В Кабинете министров Украины полгода не могут утвердить список населенных пунктов в зоне АТО, в которых украинская власть де-факто осуществляет свои полномочия, но люди де-юре не могут получать социальные выплаты и другие виды государственной помощи. Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«У нас есть перечень населенных пунктов Донецкой и Луганской области, в которых центральная власть реализует полномочия государства. Я не осуждаю тех людей, которые в 2014-2015 годах составляли этот список тогда, была очень сложная обстановка. Но так случилось, что около 40 населенных пунктов выпали из этого списка», – говорит он.

По его словам, это привело к тому, что в подконтрольных Украине населенных пунктах, не вошедших в этот список, люди лишены государственных выплат и социальной защиты. «Они не могут получать социальные выплаты, потому что их нет в перечне, хотя с другой стороны власть реально там есть. Обновленный перечень был подан на согласование в Кабинет министров в августе», – продолжил Тука.

Замминистра МинВОТ отметил, что пока этот список населенных пунктов полгода «гуляет кабинетами», за это время некоторые населенные пункты уже успели поменять свои названия в связи с декоммунизацией. «Некоторые поменяли свою региональность в связи с тем, что были внесены изменения в Донецкой области в районные отделения. Если сейчас его утвердить в Кабмине в той редакции, которая уже полгода гуляет кабинетами, то его нужно будет опять немедленно подавать на пересогласование», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в 2014 году, когда постановлением правительства определялся перечень подконтрольных Украине населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, 42 населенных пункта ошибочно не попали в этот перечень, поэтому люди, которые живут в этих населенных пунктах абсолютно нормальной гражданской жизнью, приравниваются к жителям оккупированных территорий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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