За что платить, а что бесплатно? Медицинская реформа-2018. Новости

Переход на платную медицину будет постепенным, а некоторые бесплатные виды услуг в рамках медицинской реформы в Украине сохранятся. Об этом рассказала председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, ведущий эксперт в «реанимационном пакете реформ» по вопросам медицинской реформы Зоряна Черненко.

«Конституция говорит о том, что у нас есть гарантированная медицинская помощь. Закон, принятый парламентом в конце 2017 года, говорит о том, что государство должно честно сказать, что она может из этой медицинской помощи реально профинансировать, чтоб не было так, что мы идем в больницу, а потом доплачиваем за каждую мелочь», – говорит она.

По ее словам, в Украине в ходе медицинской реформы планируют оставить лишь часть бесплатных услуг для граждан. «Однозначно – это первичка: семейный врач и врач, который выписывает. Это определенный набор, опять же, не посчитанный на сегодня министерством, на вторичном уровне – визиты к узкопрофильным специалистам. Это определенное число операций. Наибольшая проблема в том, что министерство еще не определилось, как они это все будут считать, по какой формуле, какое количество и чего», – продолжает Черненко.

Эксперт отмечает, что бесплатную медицину украинским гражданам гарантирует Конституция, в которую изменения не вносились. «Конституция есть, Конституционный суд сказал, что законом должно быть все определено – гарантированный перечень [бесплатных услуг]. Он будет закрепляться с бюджетом Украины при его принятии, поэтому пока он не принят, все получают медпомощь, так, как прописано Конституцией. Никто на местном уровне не может сказать, что платные услуги кто-то завтра навяжет. Поэтому переживать не стоит – это довольно постепенный шаг», – отметила она.

Еще одна новация медреформы – это лечение граждан в частных клиниках за счет государства. «Услуги, оплаченные государством по договору [с медучреждением], будут оказываться как в коммунальных больницах, куда все преимущественно ходят, так и в частных. Частная клиника также сможет подписать договор с государством и оказывать услуги гражданам за государственный счет. Все это постепенные шаги, и пока Верховная Рада не проголосует за перечень, мы все получаем, как раньше, и это гарантировано нам Конституцией», – сказала Черненко.

По видеоматериалам «АКМЦ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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