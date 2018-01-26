Гримчак: Переселенцы и жители неподконтрольного Донбасса – жертвы российской агрессии. Новости

Переселенцы и жители неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей являются жертвами российской агрессии. Об этом в эфире «NewsOne», комментируя принятый закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

«Украина, как государство и я ее представитель, неоднократно об этом говорил и повторю. Люди, которые выехали из оккупированных территорий от войны на контролируемую Украиной территорию – жертвы российской агрессии. Люди, которые остались на оккупированных территориях по тем или иным обстоятельствам, – жертвы российской агрессии. Люди, которые выехали, спасаясь от войны в РФ, являются жертвами российской агрессии. Все они граждане Украины. Я надеюсь, что мы вернемся на Донбасс, и эти люди тоже туда вернутся», – сказал он.

Напомним, правозащитники подчеркивают, что социальная обеспеченность граждан на неподконтрольных территориях Донбасса остается в поле ответственности Украинского государства, что бы не приняли народные депутаты в законе №7163.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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