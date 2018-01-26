В Славянске задержан мужчина с российскими документами, дежуривший на блокпостах «ДНР». Новости

В Славянске (Донецкая обл.) патрульные обнаружили мужчину, вероятно, причастного к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Славянска и Краматорска.

Во время патрулирования полицейские получили сообщение, что на одной из улиц лежит неизвестный. Прибыв на место, патрульные обнаружили нетрезвого 44-летнего мужчину, который, как он сам сообщил, поссорился с женой и ушел из дома.

Также во время общения мужчина отметил, что он причастен к незаконным вооруженным формированиям: в частности, с самого начала событий 2014 года дежурил на блокпостах «ДНР» в Славянске.

Патрульные обнаружили у мужчины документы: паспорт РФ и вид на жительство в Украине. Правоохранители доставили задержанного в Славянский отдел полиции. Там информация о причастности задержанного к НВФ подтвердилась.

В дальнейшем будут заниматься данным делом следователи.

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