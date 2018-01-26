Из Луганска в Лисичанск: Детская больница-переселенец обслуживает весь Донбасс. Новости

Луганская областная детская клиническая больница, перемещенная из неподконтрольного Луганска в Лисичанск (Луганская обл.), начала свою работу в марте 2015 года, и сейчас принимает на лечение детей из Донбасса, обслуживает переселенцев и жителей неподконтрольных территорий. Об этом рассказала главный врач медицинского учреждения Светлана Ошеко.

«На сегодняшний день дефицит врачей составляет более 45%. Привозят к нам детей из Луганской области, из Донецкой области, потому что областная детская больница – единственная на Луганскую и Донецкую области. В Донецкой области такая не создана, там дети в профильных отделениях находятся. Никому мы не отказываем. Никаких проблем нет с оказанием помощи. Развернуты пять хирургических отделений, это 150 коек, и терапевтического профиля с общим фондом в 320 коек мы за два года развернули», – говорит она.

По ее словам, больше всего раненых маленьких пациентов, пострадавших в «серой зоне» от боевых действий или растяжек в больницу привозили в 2015 году. «С минно-взрывными травмами поступали как взрослые, так и дети. На сегодняшний день такие поступления остаются, мы их называем в кавычках "мирные" травмы. Это дети, которые на бывших местах боевых действий, окопах или блокпостах находят снаряды. Для оперативных вмешательств по таким травмам у нас все есть», – рассказывает врач.

Она также отметила, что дети, пострадавшие от мин и снарядов, в основном поступают с ампутацией конечностей и после оперативного вмешательства таких пациентов направляют на реабилитацию в Киев.

Врач Луганской областной детской клинической больницы также сообщила, что для оказания квалифицированной медицинской помощи было приобретено много современного оборудования. «У нас третичный уровень и особенно в 2016 году было приобретено очень много дорогостоящего оборудования, благодаря которому мы можем хотя бы делать оперативное вмешательство. Если в 2015 году и вначале 2016 года мы в начале года даже хирургических больных, около 50-60 человек, отправляли на Харьков и Киев, то за конец 2016-го и весь 2017 год – всего лишь 4, благодаря оборудованию», – сказала Ошеко.

По видеоматериалам «АКМЦ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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