На Луганщине переселенцы регистрировались в непригодных для проживания домах. Новости

В Станице Луганской (Луганская обл.) выявлены непригодные для проживания дома, в которых регистрировались переселенцы. Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.
В пресс-службе рассказали, что специалисты управления социальной защиты населения Станично-Луганской райгосадминистрации в течение 18-23 января провели проверки мест проживания 61 переселенца как в самой Станице Луганской, так и в других поселках района.
Соцработники составили 61 акт обследования материально-бытовых условий семьи, фактического места жительства/пребывания внутренне перемещенных лиц. При этом 38 переселенцев во время проверки находились по фактическому месту жительства, 21 отсутствовал (им оставлены сообщения), 2 места жительства, указанные в справках ВПЛ, непригодны к проживанию.
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