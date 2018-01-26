Ни войны, ни мира: Прогноз экспертов по Донбассу на 2018 год. Новости

Ситуация с вооруженным конфликтом на Донбассе в 2018 году останется в «подмороженном» состоянии. На крупную военную операцию не пойдет ни одна из сторон, а полная заморозка на сегодня невозможна. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента «Донецких новостей», сегодня, 26 января, в ходе пресс-конференции в Киеве, заявил директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев.

«Ситуация идет к подморозке. Она будет не заморожена, а подморожена, т.к. заморозить это невозможно. Войны не будет. С одной стороны, если бы мы освободили оккупированные территории военным путем, то президент сразу был бы герой и т.д., поэтому переизбирается. Но рискованный вариант, потому что можно получить отпор. Путин тоже это понимает, [при наступлении ВСУ] у него будут развязаны руки и западные партнеры могут не помочь нам. Значит, этот вариант исключается», – сказал политолог.

Карасев считает, что сейчас президент РФ Владимир Путин не заинтересован в эскалации конфликта. «Путин, зачем ему война сейчас? Он ждет выборы. Так что мы все подморозим, а действовать будем в гибридном стиле, теневом, все-таки рассчитывая на избирательную кампанию», – заявил политолог.

Эксперты также отмечают, что при отсутствии серьезной эскалации, локальные вспышки все-таки будут. Однако основные действия вокруг ситуации на Донбассе развернутся в политической плоскости. И при отсутствии перспектив Минских переговоров, все-таки могут быть предложены другие компромиссные варианты решения.

«Я думаю, что не пойдет на какую-то крупную операцию Путин, хотя маленькая война, конечно, нужна. Уже то, что там арестовали несчастного этого Плотницкого, который, в лучшем случае с закрытыми глазами умел управлять только кладбищами Луганска, говорит о том, что готовится какая-то гибридная форма признания украинских интересов и российских. Согласится ли украинское общество на это, это уже другой вопрос», – отметил директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

Как сообщалось ранее, 23 ноября 2017 года после переворота в «ЛНР» прежний «глава республики» Игорь Плотницкий бежал в Россию. 24 ноября «МГБ ЛНР» сообщило, что Плотницкий подал в отставку. СБУ подтвердило, что по состоянию на 15 января Плотницкий находился в России. По информации прокремлевского издания «Росбалт», сейчас Плотницкий якобы содержится под стражей на территории России, «основания – сотрудничество со Службой безопасности Украины и попытка "сдачи" Донбасса Киеву». Кроме того «экс-главе ЛНР» вменяют растрату государственных средств, превышение власти и должностных полномочий.