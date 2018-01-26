Семейные врачи боятся детей: Война, медицина и реформа на Луганщине. Новости

В Украине медицинская реформа необходима, но для ее проведения необходима материально-техническая база и подготовленные специалисты. Об этом рассказала главный врач Луганской областной детской клинической больницы Светлана Ошеко.

«Реформировать медицину нужно, но этой реформой или другой – надо делать сначала материально-техническую базу, чтобы внедрить эту реформу, а на голом поле, как мы организовывали свою больницу, точно также и реформа – страховая медицина и все, что предлагается, мы не имеем для этого базы», – говорит она.

По ее словам, ситуация с медицинским обслуживанием в небольших городах и селах Луганской области угнетающая. «Мы ездим по всем районам. Специалисты областной больницы посещают отдаленные участки Луганской области, я не знаю, с чем это сравнить. Во-первых, нет врачей, специалистов. У обученных семейных врачей еще нет достаточного опыта. В частности, из терапевтов семейной медицины многие просто боятся детей, но на выезд по-прежнему требуют специалистов-педиатров. В этом проблема», – рассказывает Ошеко.

Главврач считает главной проблемой реформы – отсутствие обученного персонала и материально-технической базы. «Проблемы с реформой и большие, потому что ни оборудования, ни физических лиц – никого нет для этой реформы, а так как есть – так не должно быть. Проблема – война, но те участки отдаленные, которые мы смотрели, это Меловое, Беловодск, Новопсков – там и до войны уже проблемы были, потому что и оборудование, и все специалисты были сконцентрированы в Луганске, а периферия привыкли, что всех тяжелых больных, там население небольшое, направляли в Луганск», – сказала она.

Как сообщалось ранее, Луганская областная детская клиническая больница, перемещенная из неподконтрольного Луганска в Лисичанск (Луганская обл.), начала свою работу в марте 2015 года, и сейчас принимает на лечение детей из Донецкой и Луганской областей, обслуживает переселенцев и жителей неподконтрольных территорий.

По видеоматериалам «АКМЦ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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