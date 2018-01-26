Захарченко объявил о «сборах резервистов». Новости

В «ДНР» начались «плановые учебные сборы резервистов». Об этом сегодня, 26 января, сообщил «глава Донецкой народной республики» Александр Захарченко (на фото), передают местные интернет-ресурсы.
«25 января в подразделениях вооруженных сил ДНР начались плановые учебные сборы граждан, находящихся в запасе, в составе резервных формирований армии республики», – сказал Захарченко.
Захарченко пояснил, что в «указе №197» речь идет «о создании призывных комиссий, которым нужно определить статус жителей республики, подлежащих призыву на военную службу – то есть предоставление им отсрочки, освобождение от призыва или зачисление в запас».
Ранее сообщалось, что в «Луганской народной республике» проходят учебные сборы резервистов.
Напомним, в «ДНР» проводятся масштабные учения, шахтерам пришли повестки с приглашением пройти медосмотр, после чего их ждут в «военкомате» с вещами.
Читайте также:
- В «военкомате ДНР» рассказали, зачем рассылают повестки
- В «ДНР» мужчинам начали приходить повестки (Фото)
- В «ДНР» настаивают: у них воюют добровольно за 15 тыс. руб.
- Захарченко готов собрать армию в 4 раза превышающую ВСУ. Но качество не гарантирует
- Захарченко ответил на упреки, что до сих пор не взял Киев
- Как ни крути, все дороги ведут в военкомат, – «военкомат ДНР»
- Сколько платят «новобранцам» в «ЛНР» и «ДНР»
- «ДНР» и «ЛНР» не способны своими силами сдерживать военный натиск, – Ходаковский
- Переживать не о чем: В «ДНР» нет ресурсов для всеобщей мобилизации
- Россия массово депортирует в Украину гражданских и бывших «ополченцев»
- Как будто отбирали возле пивнушек: В «ЛНР» обсуждают сборы резервистов
- В «ДНР» идут учения, шахтерам пришли повестки (Фотофакт)
- В «военкомате ЛНР» обещают выплатить денежное довольствие резервистам после сборов
Комментарии