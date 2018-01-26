Захарченко объявил о «сборах резервистов». Новости

В «ДНР» начались «плановые учебные сборы резервистов». Об этом сегодня, 26 января, сообщил «глава Донецкой народной республики» Александр Захарченко (на фото), передают местные интернет-ресурсы.

«25 января в подразделениях вооруженных сил ДНР начались плановые учебные сборы граждан, находящихся в запасе, в составе резервных формирований армии республики», – сказал Захарченко.

Захарченко пояснил, что в «указе №197» речь идет «о создании призывных комиссий, которым нужно определить статус жителей республики, подлежащих призыву на военную службу – то есть предоставление им отсрочки, освобождение от призыва или зачисление в запас».

Ранее сообщалось, что в «Луганской народной республике» проходят учебные сборы резервистов.

Напомним, в «ДНР» проводятся масштабные учения, шахтерам пришли повестки с приглашением пройти медосмотр, после чего их ждут в «военкомате» с вещами.

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