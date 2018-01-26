От Львова до Харькова: Вуз-переселенец из Донецка обучает будущих врачей со всей Украины. Новости

Донецкий национальный медицинский университет, который после начала боевых действий перебазировался из Донецка в Краматорск, сейчас обучает студентов из всех регионов Украины, а практику будущие медики-хирурги проходят в хирургическом отделении больницы в Дружковке. Об этом рассказал декан медицинского факультета Донецкого национального медицинского университета, переехавшего в Краматорск, Александр Герасименко.

«У нас, начиная с третьего курса, часть занятий по хирургии проходят в Дружковке, в хирургическом отделении. Надо сказать им спасибо – хорошо приняли, хорошее отделение, хорошая больница, хорошее отношение. Единственное – расстояние, но у нас есть школьный автобус. Каждое утро автобус возит студентов туда, после занятий привозит назад, проблем с этим нет», – говорит он.

По его словам, сейчас в больнице в Дружковке идет ремонт, но это не мешает учебному процессу. Студентов из Донецка сейчас меньше, чем было вначале переезда, но есть учащиеся со всех регионов Украины. «Сейчас остался только четвертый-пятый курс и интерны, те, которые из Донецка приехали, а в основном – те, которые с юга Донецкой области, это первый, второй, третий курсы. Есть и те, которых мы принимаем после медицинского училища, тут у нас вся Украина охвачена – от Львова до Харькова», – рассказал Герасименко.

Как сообщалось ранее, в Донецком национальном медицинском университете сейчас обучаются около 5000 будущих медиков и врачей, кроме того, вуз-переселенец расширяет свою клиническую базу.

По видеоматериалам «АКМЦ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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