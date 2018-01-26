Путин сам себя изберет, а на Донбассе обострения не будет: Тука о прогнозах на год. Новости

В первой половине года серьезных обострений боевых действий на Донбассе не будет, это связано с проведением выборов и Чемпионата мира по футболу в России, но во второй половине 2018 года будет сложно. Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Я не ожидаю [до июля 2018 года] на стратегическом уровне обострения ситуации, скорей всего, будет вяло текущее противостояние. На языке военных экспертов называется военных конфликт низкой интенсивности. Сначала Путин сам себя изберет в марте месяце, потом проведет Чемпионат мира [по футболу], это июнь-июль. И в этот период можно ожидать обострения, если к тому моменту наши международные партнеры не предпримут каких-либо действий для того, чтобы сбить жажу у этого человека», – говорит он.

По его словам, вторая половина 2018 года будет сложной. «Я ожидаю, что сложности будут не со стороны вооруженных сил Российской Федерации, хотя я этого не исключаю. У нас возникнут сложности в нашем внутреннем пространстве. Возможно, они будут частично инспирированы спецслужбами РФ, это укладывается в логику ведения гибридной войны. Мы вступаем в предвыборную гонку, что не радует, потому что большинство участников в своей предвыборной риторике используют тезисы разъединения нашего народа», – считает Тука.

Он также считает, что перспектива урегулирования конфликта на Донбассе на выгодных Украине условиях в этом году очень слабая. «Я таких шансов не вижу. Я верю в то, что будет предложен и реализован механизм введения миротворцев, но даже при всем оптимистическом сценарии, во-первых, для начала нужно "поработать" с Россией, чтобы она отказалась от права вето, а во-вторых, с точки зрения всей бюрократической процедуры организация введения миротворческой миссии требует определенного времени», – сказал замминистра МинВОТ.

Тука добавил, что, по его мнению, только на организацию введения миротворческой миссии на Донбасс в составе примерно около 60 тыс. человек понадобится не менее 1-1,5 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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