Миротворцы на Донбассе: Порошенко и Тиллерсон согласовали проект резолюции (Видео). Новости

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном запланировали и согласовали возможный проект резолюции о миротворцах на Донбассе с ключевыми характеристиками, которые должна содержать эта резолюция. Об этом сегодня, 26 января, сообщил Порошенко на своей странице в Facebook.

«Наш разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсон длился час, что превышает формат встреч в Давосе. В частности, мы сегодня договорились о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства. И уже в марте эта комиссия будет. Будут сформированы несколько групп, где мы будем обсуждать, в том числе дальнейшие реформы. Нам очень это нужно. Мы также запланировали и согласовали возможный проект резолюции о миротворцах на Донбассе с ключевыми характеристиками, которые должна содержать эта резолюция. Мы получили полную поддержку США, других наших партнеров по Совету безопасности ООН», – сообщил Порошенко.

«Безусловно, мы также настаиваем на том, чтобы была продолжена дискуссия по освобождению остальных украинских заложников и освобождения политзаключенных, находящихся в тюрьмах в России. Благодарен США за политику санкций, которые вводятся американскими партнерами против российских резидентов. Для нас очень важно иметь этот механизм воздействия, чтобы вернуть Россию за стол переговоров и обеспечить деоккупацию Донбасса и освобождение Крыма», – подытожил президент Украины.