Наблюдателей ОБСЕ не пустили с гуманитарной колонной из России на склад в Луганске . Новости

Команда Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ миссии зафиксировала автоколонну, состоявшую из 10 грузовиков с надписью «Гуманитарная помощь от Российской Федерации», которая передвигалась через неподконтрольные Украине районы Луганской области. Патрулю Миссии не разрешили проследовать за автоколонной на территорию объекта в Луганске. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном сегодня, 26 января.

Согласно сообщению наблюдателей ОБСЕ, в неподконтрольном Луганске четверо боевиков «ЛНР», из которых двое были вооруженными, помешали представителям миссии посетить складской комплекс после того, как туда проехал конвой из десяти грузовиков с российскими номерами и надписями «Гуманитарная помощь из Российской Федерации». «Один из членов "ЛНР“ сказал, что СММ требуется разрешение от членов "ЛНР“ для доступа на объект», – уточняется в отчете наблюдателей.