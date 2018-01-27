Ситуация в пунктах пропуска утром 27 января. Новости

Сегодня утром, 27 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), 26 января контрольные пункты въезда-выезда пересекли 36 100 человек и 4,7 тысячи транспортных средств:

«Майорск» - 8175 человек и 965 транспортных средств;

«Марьинка» - 9120 человек и 1570 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 6855 человек и 1265 транспортных средств;

«Гнутово» - 3930 человек и 895 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 8030 человек.

В ГПСУ отмечают, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток через линию разграничения характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем.

Сегодня, 27 января, на контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» - 40/80;

«Марьинка» - 50/70;

«Новотроицкое» - 40/30;

«Гнутово» - 60/50.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

Раиса: «8:16. На Мариуполь где-то 60 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

В основном пользователи интересуются есть ли очереди на КПВВ и о состоянии моста на КПВВ «Станица Луганская».