Ситуация в пунктах пропуска утром 27 января. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 27 января

ДН

27.01.18 09:46dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 27 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), 26 января контрольные пункты въезда-выезда пересекли 36 100 человек и 4,7 тысячи транспортных средств:

  • «Майорск» - 8175 человек и 965 транспортных средств;
  • «Марьинка» - 9120 человек и 1570 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» - 6855 человек и 1265 транспортных средств;
  • «Гнутово» - 3930 человек и 895 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» - 8030 человек.

В ГПСУ отмечают, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток через линию разграничения характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем.

Сегодня, 27 января, на контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

  • «Майорск» - 40/80; 
  • «Марьинка» - 50/70; 
  • «Новотроицкое» - 40/30; 
  • «Гнутово» - 60/50.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

  • КПВВ «Новотроицкое»:
  • Раиса: «8:16. На Мариуполь где-то 60 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают. 

В основном пользователи интересуются есть ли очереди на КПВВ и о состоянии моста на КПВВ «Станица Луганская».

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