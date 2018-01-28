Ситуация в пунктах пропуска утром 28 января. Новости

Сегодня утром, 28 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 января через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 29,4 тысячи человек и 4000 транспортных средств:

«Майорск» – 6895 человек и 865 транспортных средств;

«Марьинка» – 6855 человек и 1315 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 5555 человек и 1095 транспортных средств;

«Гнутово» – 3040 человек и 755 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 7030 человек.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня, 28 января, утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 40/80;

«Марьинка» – 40/70;

«Новотроицкое» – 40/60;

«Гнутово» – 25/50.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «8:57. Из Донецка в сторону Курахово машин до спуска с моста. Льготы 10 машин. Пеших много. На нуле в сторону Курахово машин нет. Пеших очень много.... Человек 400».

КПВВ: «Новотроицкое:

Администратор: «9:07. Новотроицк на Донецк машин 30. Еленовка на Донецк 15. Перлына на выезд до 1го туалета. Еленовке на выезд перед БП машин 20-30».

О ситуации на других КПВВ не сообщается.

Пользователи обсуждают запрет на выезд в сторону Украины «госслужащим» и бюджетникам. Задается вопрос:

«Ребята-медики, подскажите насчет выезда, после знаменитого указа от 15 декабря. Только не нужно ссылок из инета, мы его все читали. Наше руководство морозится, насчет разъяснений. Интересует трудоспособный возраст, с пенсионерами все понятно. Буду рада любой информации».

На вопрос отвечают:

Светлана: «У меня тетя работает в рентген-кабинете в Макеевке. 25.01.18 поехала в Украину и 27.01.18 вернулась, проехала без проблем»;

Валентин: «Люди, страшная тайна в том, что нафиг вы кому нужны. Сотрудники министерств, у которых было такое внутреннее Положение еще до указа главы (МинЮст, МинДоходов, МинФин) выезжали не ставили никого в известность и все было нормально. Это при том, что это работники которых легко заменить. А вы спрашиваете о высококвалифицированных профессиях, которых у нас хрен найдешь. Если они начнут за пересечение врачей увольнять то у нас коллапс тут произойдет. Если и случится инцидент, то только 1 для СМИ и показа силы»;

Семен: «Три года ездили, а теперь, вдруг, проснулись с военной тайной. Даже запрет заведующим детсадами...»;

Ангелина: «Если Вы не главврач или зав.отделением, то можете спокойно ехать».

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