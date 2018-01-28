МТС ловит тут: В Донецке появились актуальные объявления (Фото). Новости

Жители Донецка в социальных сетях рассказывают о местах в городе, где есть связь Vodafone (МТС).



«Переговорный пункт на Текстильщике, по ул. Петровского, за светофором, чуть в сторону моста. Связь средняя, 2-4 палки. Говорить можно, СМС приходят, трафик есть, но слабый. Рядом есть много вайфая, но закрытого. Возможно, кто-то откроет, если попросить. На столбах указатели, где лучше всего ловит», – пишет пользователь Татьяна.

Она отмечает, что в расположенном рядом магазине есть карточки для пополнения счета.

«Отдельно хочется отметить, как дончане помогают друг другу. Кто-то помогает настроить вайбер, кто-то бабушке читает СМС-ки, кто-то дает позвонить со своего телефона, кто-то раздает интернет», – отметила дончанка.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор.

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