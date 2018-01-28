Жители Донецка поделились, чувствуют ли они себя счастливыми (Фото). Новости

Жителям временно неподконтрольного украинской власти Донецка задали вопрос «Чувствуете ли вы себя счастливым человеком?». Опрос проводился в парке им. Щербакова.

Так, одна дончанка ответила, что счастлива. «Если так в общем, то да, конечно, счастливые. Слава богу живая, дети мои живы-здоровы. Солнышку радуюсь, снегу. Уже хотя бы это», – сказала она.

Мужчина с ребенком поделился, что тоже счастлив ежедневно. «Счастье на сегодня… я его чувствую каждый день в моем внутреннем настроении и восприятии жизни», – говорит он.

Еще одна пара дончан рассказала, что их делает счастливыми любовь. «Мы счастливы все время. На нас ничто не влияет с мужем. Хорошая семья, хорошие дети, что нам еще надо», – сказала женщина. «За страну переживаем, а так счастливы, потому что у нас любовь. Я люблю жену, я люблю детей, дети любят меня и это счастье», – добавил мужчина.

А вот опрошенные пенсионерки сказали, что им не до счастья:

«Какое тут счастье. Нет. Обстановка такая. Какое счастье? Живем в ожидании чего-то»;

«О каком вы счастье спрашиваете? Мне 72-й год. Нету у меня счастливых. У меня сын умер и ему не оказали никакой помощи. Вот вам и счастье».

По материалам: Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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